Черниговщина встретила Рождество под атаками: есть погибшие

Последствия удара

Реклама

Ночью, 25 декабря, россияне ударили по Черниговской области. Два человека погибли. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

«Россияне снова били по энергетике и обычной жизни. Несколько ударов по Чернигову. „Герань“ попала по одному из предприятий. Повреждены админздания, гараж, легковые автомобили и пассажирский автобус. Ударный дрон попал в одну из квартир девятиэтажки. Загорелось жилье на 6 этаже и автомобили, припаркованные возле дома. Повреждены окна в зданиях рядом, в частности, в учебном заведении», — отметил он.

Реклама

Было несколько попаданий «Гераней» по объектам критической инфраструктуры — энергетика под ударом. Несколько десятков тысяч абонентов были обесточены.

Последствия атаки

В Черниговском районе «Герань» ударила по садоводческому обществу. Повреждены окна в нескольких домах.

В селе Сновское было попадание FPV-дрона в энергообъект. Несколько населенных пунктов осталось без света. В другомселе дрон ударил по лесовозу — погиб 63-летний водитель. В самом районном центре «Герани» атаковали одно из предприятий. Повреждено само здание и производственное оборудование. Ранения получила 37-летняя местная жительница.

FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в селе Новгород-Северского района. 39-летний водитель погиб. Пассажирку доставили в больницу. Женщина в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Реклама

«За минувшие сутки по региону россияне нанесли 85 ударов — 126 взрывов», — уточнил Чаус.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Одесскую область. Там также есть жертвы и разрушения.