ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
458
Время на прочтение
2 мин

Черниговщина встретила Рождество под атаками: есть погибшие

За минувшие сутки по региону россияне нанесли 85 ударов. Под ударом находились энергетика и гражданские люди.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия удара

Последствия удара

Ночью, 25 декабря, россияне ударили по Черниговской области. Два человека погибли. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус.

«Россияне снова били по энергетике и обычной жизни. Несколько ударов по Чернигову. „Герань“ попала по одному из предприятий. Повреждены админздания, гараж, легковые автомобили и пассажирский автобус. Ударный дрон попал в одну из квартир девятиэтажки. Загорелось жилье на 6 этаже и автомобили, припаркованные возле дома. Повреждены окна в зданиях рядом, в частности, в учебном заведении», — отметил он.

Было несколько попаданий «Гераней» по объектам критической инфраструктуры — энергетика под ударом. Несколько десятков тысяч абонентов были обесточены.

Последствия атаки

Последствия атаки

В Черниговском районе «Герань» ударила по садоводческому обществу. Повреждены окна в нескольких домах.

В селе Сновское было попадание FPV-дрона в энергообъект. Несколько населенных пунктов осталось без света. В другомселе дрон ударил по лесовозу — погиб 63-летний водитель. В самом районном центре «Герани» атаковали одно из предприятий. Повреждено само здание и производственное оборудование. Ранения получила 37-летняя местная жительница.

FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в селе Новгород-Северского района. 39-летний водитель погиб. Пассажирку доставили в больницу. Женщина в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

«За минувшие сутки по региону россияне нанесли 85 ударов — 126 взрывов», — уточнил Чаус.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали Одесскую область. Там также есть жертвы и разрушения.

Дата публикации
Количество просмотров
458
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie