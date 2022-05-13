Черниговщиной пронесся ураган: ветер срывал крыши и обесточил почти 68 тысяч абонентов

Черниговщиной пронесся ураган: ветер срывал крыши и обесточил почти 68 тысяч абонентов

Вечером 12 мая и в ночь на пятницу, 13 мая, в Черниговской области был мощный ураган.

Непогода наделала бедствия в регионе. В частности, сильный ветер срывал крыши с домов и оборвал линии электропередач. В настоящее время без света осталось 67 969 абонентов в области.

Об этом сообщил руководитель Черниговской областной военной администрации Вяеслав Чаус.

В Корюковском районе штормовой ветер повредил кровли 198 домов в Корюковской, Сновской и Холминской территориальных общинах.

По словам главы области, аварийные службы работают над устранением последствий непогоды. В работах по восстановлению электроснабжения задействовано 54 бригады, 140 рабочих и 58 единиц техники.

Кстати, в целом на Черниговщине на утро 13 мая услуга по электроснабжению не предоставлялась 68 912 абонентам. Речь идет еще и о тех людях, у которых нет электричества из-за боевых действий.

Напомним, в Киеве бурлила непогода: мощный ветер повалил деревья, а также оставил без света жителей Оболонского, Подольского и Святошинского районов столицы.

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