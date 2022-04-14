Чернобаевка 15:0: ВСУ уничтожили склад оккупантов боеприпасами (видео)

ВСУ оставили оккупантов в Херсонской области без боеприпасов.

В Херсонской области ВСУ снова обстреляли оккупантов в Чернобаевке.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Вы будете смеяться, но... Чернобаевка-15. Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены. Плюс — флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвел отрицательное всплытие в районе острова, где его послали на йух. Где "Москва"? "Она утонула", — написал Арестович.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Чернобаевке ликвидировали уже второго генерала РФ – командующего 49-й общей военной армией Южного военного округа Якова Резанцева.

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