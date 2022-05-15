Чернобаевка 20:0: ВСУ ударили по складу оккупантов

Вооруженные силы Украины в двадцатый раз попали в район аэропорта в Чернобаевке Херсонской области.

Удар нанесен во вражеский склад с боеприпасами.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"20-я Чернобаевка. Удар был в 12.00. Детонация все еще продолжается", — лаконично написал Арестович.

Напомним, Служба безопасности Украины опубликовала новый перехваченный разговор оккупанта с родителями. В ней он жалуется, что путинские воины отказываются ехать в Чернобаевку, потому что там они погибнут. Российские военные называют Чернобаевку "чистилищем" для живой силы и кладбищем – для военной техники.

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