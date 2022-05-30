Чернобаевка 22: ВСУ ударили по складам боеприпасов оккупантов

ВСУ нанесли удар во вражеский склад боеприпасов в Чернобыевке.
В воскресенье вечером, 29 мая, украинские военные нанесли удар во вражеский склад боеприпасов оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобыевке открыли новый. 22-е или 1-е в новом сезоне поражение склада б/п. Детонация длилась по меньшей мере часа. Украинский сокол падает на жертву неотвратимо", — написал Арестович на своей странице в Facebook.
Напомним, 27 мая россияне ракетами обстреляли территории Чернобыевской сельской громады. В результате вражеской атаки шесть человек получили ранения, один житель погиб.
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