Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электропитание: пострадали и другие станции

Чернобыльская АЭС / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Из-за атаки 20 января Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Кроме того, были повреждены линии электропередач к другим атомным электростанциям.

Об этом сообщило МАГАТЭ.

«Несколько украинских электроподстанций, критически важных для ядерной безопасности, пострадали в результате масштабной военной активности сегодня утром, сообщил генеральный директор Рафаэль Гросси», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Реклама

Там уточнили, что Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Кроме того, были повреждены линии электропередач к другим атомным электростанциям.

«МАГАТЭ внимательно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность», — добавил Гросси.

Напомним, накануне ГУР Минобороны и президент Владимир Зеленский предупреждали, что Россия планирует удары по подстанциям передачи электроэнергии, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Цель — спровоцировать полный блэкаут и принудить Украину к капитуляции.

Эксперт в сфере радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов предупреждал, что атаки РФ на подстанции вблизи АЭС грозят «вторым Чернобылем», ведь из-за низкой точности ракет любой промах в радиусе 300 м от реактора может привести к глобальной ядерной катастрофе. Поскольку АЭС сейчас являются основой генерации, Россия пытается их обесточить для полного блэкаута, рискуя жизнями миллионов.

Реклама

Последствия атаки на Украину 20 января

В ночь на 20 января и утром Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Враг выпустил 339 БпЛА и десятки ракет, целясь в энергосистему. Самая тяжелая ситуация сложилась в Киеве, где из-за удара по инфраструктуре без отопления, воды и электричества остались тысячи многоэтажек на Левом берегу. В Днепре, Ровенской области, Запорожье и в других регионах зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры и жилой сектор. Из-за значительных повреждений в стране введены аварийные отключения света. Президент Зеленский созвал срочный энергетический селектор для ликвидации последствий и призвал партнеров усилить украинскую ПВО.