Чернобыльская АЭС утопает в цветах: как выглядит станция сейчас (фото)

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
На территории
Чернобыльской АЭС сейчас цветут розы, лилии и множество других растений. На фоне промышленных объектов, связанных с местом одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, яркие клумбы создают необычный контраст.
Об этом сообщило
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
«Там, где когда-то произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, сегодня цветут розы, лилии и множество других растений. Этот контраст особенно поражает: суровые промышленные сооружения на фоне ярких клумб напоминают, что жизнь всегда находит свой путь», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что цветы не стирают память о трагедии Чернобыля, однако стали символом возрождения, стойкости и надежды.
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения
Напомним, ранее в
Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике был замечен шакал обыкновенный, или золотистый.
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