Чернобыльская АЭС утопает в цветах: как выглядит станция сейчас (фото)

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

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На территории Чернобыльской АЭС сейчас цветут розы, лилии и множество других растений. На фоне промышленных объектов, связанных с местом одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, яркие клумбы создают необычный контраст.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

«Там, где когда-то произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества, сегодня цветут розы, лилии и множество других растений. Этот контраст особенно поражает: суровые промышленные сооружения на фоне ярких клумб напоминают, что жизнь всегда находит свой путь», — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что цветы не стирают память о трагедии Чернобыля, однако стали символом возрождения, стойкости и надежды.

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Цветы на территории Чернобыльской АЭС / © Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Напомним, ранее в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике был замечен шакал обыкновенный, или золотистый.

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