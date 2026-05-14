Чернобыльская зона пылает после атаки РФ: какая ситуация с радиацией (фото)

В Зоне отчуждения после удара дронов РФ работают спасатели и пиротехники

Реклама

В Зоне отчуждения снова вспыхнули пожары после атаки российских беспилотников. Новые очаги возгорания возникли только через день после ликвидации масштабного пожара, продолжавшегося несколько суток.

Об этом сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗВ).

Дроны РФ вызвали новые возгорания

По данным агентства, 14 мая в результате сбития российских беспилотников типа «Герань-2» произошли пожары на территории Опачицкого природоохранного научно-исследовательского отделения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Реклама

Российские дроны снова вызвали пожары в Чернобыльской зоне Фото ДАЗВ

К ликвидации огня привлекли подразделения ДСП «Северная Пуща», работников Чернобыльского заповедника, ГСП «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами», ГСП «Экоцентр», спасателей ГСЧС Украины.

Российские дроны снова вызвали пожары в Чернобыльской зоне Фото ДАЗВ

Тушение усложняют дым и поваленные деревья

В ДАЗВ отметили, что ситуация остается сложной из-за сильного задымления, труднодоступной местности и поваленных деревьев.

Для обеспечения проезда в ячейки возгорания привлечены тяжелая техника, бульдозеры и работники с бензопилами.

Кроме того, на местах падения дронов обнаружили обломки российских беспилотников. Там работают пиротехнические подразделения ГСЧС.

Реклама

Какая ситуация с радиационным фоном

Несмотря на новые пожары, ДАЗВ заверили, что радиационный фон в Зоне отчуждения остается в пределах нормы.

«Автоматизированная система радиационного контроля превышений контрольных уровней мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не зафиксирована», — сообщили в агентстве.

По имеющимся данным, показатели радиационного фона не превышают среднемесячные значения.

В ДАЗВ предупредили об угрозе экосистеме

В ведомстве подчеркнули, что российские атаки создают серьезную опасность для уникальной экосистемы Чернобыльской зоны.

Реклама

«Каждое новое возгорание — риск для лесов, животного мира и территорий, которые десятилетиями восстанавливались после катастрофы 1986 года», — отметили в ДАЗВ.

Напомним, Российские ракеты провоцируют новую масштабную аварию на АЭС. Об этом говорилось раньше.

Новости партнеров