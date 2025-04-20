Чернобыльский биосферный заповедник стал свидетелем гибридизации коня Пржевальского

Лошади / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

На территории Чернобыльского биосферного заповедника исследователи впервые задокументировали гибридизацию между лошадью Пржевальского — сохранившимся до сих пор диким видом и домашней кобылой. Появившийся в результате такого скрещивания гибрид является уникальным примером взаимодействия между дикими и домашними животными в зоне с минимальным влиянием человека.

Об этом сообщает Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник.

С недавнего времени популяция проживающих в зоне отчуждения лошадей Пржевальского не сталкивалась с проблемой гибридизации. Хотя эти дикие животные способны скрещиваться с домашними лошадьми, образуя плодовитое потомство, ранее таких случаев официально не регистрировали.

Реклама

Изменения произошли еще до начала великой войны: одна из кобыл сбежала из лесничества и попала на территорию заповедника, где сформировала гарем с жеребцом Пржевальского.

Этот инцидент стал важным открытием для ученых, поскольку он подтвердил естественную способность лошадей Пржевальского к межвидовому скрещиванию в дикой природе. Теперь специалисты исследуют, какие последствия могут иметь такое смешивание для популяции, что является важной составляющей экосистемы Чернобыльского заповедника.

Напомним, в Чернобыльском заповеднике заметили незваного хищника.