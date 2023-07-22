"Черное море не принадлежит России": Зеленский о том, заработает ли снова "зерновой коридор"

Украина совместно с Турцией и ООН работает над разблокировкой судоходных путей в Черном море.

Президент Владимир Зеленский заявил, что страны Черноморского региона, в частности Украина и Турция, поддерживают друг с другом конструктивные и предметные отношения по вопросу разблокирования работы "зернового коридора", и только Россия безосновательно стремится властвовать в акватории Черного моря.

Об этом глава государства сказал на 14-м ежегодном Аспенском форуме безопасности в США (Aspen Security Forum).

"Всем нам нужно не забывать: Черное море – это море всех наших государств и людей. Оно не принадлежит Российской Федерации. Там есть Украина, есть Турция, Румыния, Болгария. Мы разговариваем со всеми странами Черноморского побережья – предметные прагматические человеческие отношения и, что очень важно, правовые отношения. А Россия считает, что Черное море – чисто российское."

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина прилагает усилия по разблокированию работы "зернового коридора" и надеется на достижение результата в этом вопросе.

"Мы ищем выход. Мы обращались к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, я с ним лично говорил. Я разговаривал с президентом Эрдоганом. Говоря об этом кризисе, мы видим определенные пути выхода. Если удастся нам, удастся Эрдогану, если ООН будет еще крепче – я думаю, у нас все получится", - сказал Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что российское общество не видит никаких побед России ни на поле боя, ни в экономике.

Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков 17 июля сделал официальное заявление о работе "зернового коррида" – Россия выходит из соглашения.

Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудили ситуацию с "зерновым соглашением".

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