"Черное море не принадлежит России": Зеленский о том, заработает ли снова "зерновой коридор"

Украина совместно с Турцией и ООН работает над разблокировкой судоходных путей в Черном море.
Президент Владимир Зеленский заявил, что страны Черноморского региона, в частности Украина и Турция, поддерживают друг с другом конструктивные и предметные отношения по вопросу разблокирования работы "зернового коридора", и только Россия безосновательно стремится властвовать в акватории Черного моря.
Об этом глава государства сказал на 14-м ежегодном Аспенском форуме безопасности в США (Aspen Security Forum).
"Всем нам нужно не забывать: Черное море – это море всех наших государств и людей. Оно не принадлежит Российской Федерации. Там есть Украина, есть Турция, Румыния, Болгария. Мы разговариваем со всеми странами Черноморского побережья – предметные прагматические человеческие отношения и, что очень важно, правовые отношения. А Россия считает, что Черное море – чисто российское."
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина прилагает усилия по разблокированию работы "зернового коридора" и надеется на достижение результата в этом вопросе.
"Мы ищем выход. Мы обращались к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, я с ним лично говорил. Я разговаривал с президентом Эрдоганом. Говоря об этом кризисе, мы видим определенные пути выхода. Если удастся нам, удастся Эрдогану, если ООН будет еще крепче – я думаю, у нас все получится", - сказал Владимир Зеленский.
Президент также отметил, что российское общество не видит никаких побед России ни на поле боя, ни в экономике.
Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков 17 июля сделал официальное заявление о работе "зернового коррида" – Россия выходит из соглашения.
Напомним, Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудили ситуацию с "зерновым соглашением".
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