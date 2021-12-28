Черное море стало желтым: в оккупированном Крыму после шторма вода изменила цвет

Эксперты говорят, что море в необычный цвет окрашивает песок.

В оккупированном Крыму Черное море стало желтого цвета. Необычное явление произошло на побережье Евпатории.

Также читайте Под Киевом река Стугна загрязнена выбросами печных материалов: фото

Об этом в Telegram пишет российское издание Известия.

Эксперты объясняют, что во время шторма вода подняла песок к верхним слоям, и он долго не оседает. В результате этого море приобретает различные оттенки желтого.

Напомним, в Киеве весной этого года река Лыбидь окрасилась в ядовито желтый цвет. ТСН.ua обратился в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, там сообщили о результатах анализа проб воды, отобранные из ее русла.

Читайте также: