Черное море у Одессы стало "зеленым": фото и видео

Причиной изменение цвета морской воды стало цветение цианобактерий.

У побережья Одессы вода в Черном море приобрела необычного оливково-зеленого оттенка. Как сообщила во вторник, 22 июня, в комментарии местному изданию "Одесский курьер" гидробиолог Галина Теренько, причиной этого явления стали недавние обильные дожди, которые загрязнили акваторию и стали причиной активного цветения цианобактерий Aphanizomenon flos-aquae.

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По ее словам, для этой микроводоросли теперь образовались наиболее благоприятные условия: из-за недавних проливных дождей в море попало много отходов с органическими веществами, а, кроме того, морская вода потеряла свою соленость и нагрелась до +19 ... + 20 градусов.

Как свидетельствуют опубликованные фото и видеокадры, больше всего цветение заметно непосредственно у берега, прежде всего рядом с пляжами, которые закрыты волнорезами. Однако в некоторых местах пятна оливково-зеленой воды видно на значительном расстоянии от берега.

Фото: Одесский курьер

Фото: Одесский курьер

Фото: Одесский курьер

Фото: Одесский курьер

Последний раз такое бурное "цветение" цианобактерии A. Flos-aquae, которую гидробиолог Галина Теренько называет потенциально токсичной, наблюдали в Одессе в мае 2015 года.

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