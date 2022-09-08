Черноморский флот РФ, напуганный ВСУ, "прячется" за Крымским полуостровом — Ходжес

В результате они "спрятали" флот подальше от территории Украины.

Об этом в интервью 24 каналу заявил бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По его словам, логистика России истощена, а Черноморский флот, напуганный ВСУ, "прячется" за Крымом.

Ходжес сообщил, что армия захватчиков потеряла сотни офицеров из командного состава, у них проблемы с живой силой.

"И это при том, что у Украины даже нет военно-морских сил. Российская авиация уже не залетает в воздушное пространство Украины, они запускают ракеты из своего воздушного пространства или из Беларуси", – отметил генерал-лейтенант.

Напомним, что ВСУ отразили атаки оккупантов на 8 участках в Донецкой области.

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