"Черноморский флот" в рясах: политолог назвал УПЦ МП подразделением спецслужб России

Политолог подчеркнул, что РФ атакует не только на военном, но на всех фронтах – культурном, религиозном, политическом.

УПЦ МП – это такое же подразделение российских спецслужб, как, например, Черноморский флот в Крыму до оккупации.

Такое мнение высказал политолог Олег Лесной "24 канала".

Также читайте Почаевскую лавру и монастыри Чернигова также могут отобрать у УПЦ МП: детали от Ткаченко

"Сейчас этот "черноморский флот" в рясах, он упирается руками и ногами, чтобы просто остаться у кормушки. Если я не ошибаюсь, паства этой недоцеркви самая большая в Украине, и поэтому они зарабатывают очень много денег. Была самая большая. Думаю, сейчас все будет по-другому", – отметил политолог.

Лесной подчеркнул, что РФ атакует не только на военном, но на всех фронтах – культурном, религиозном, политическом. Он уверен, что и УПЦ МП, и вообще РПЦ должны нести ответственность за свои действия.

"Я считаю, что эти "Геббельсы" от российского православия будут сидеть рядом с Путиным в уголовном суде. Они являются частью подразделений агрессора, поэтому должны быть рядом с теми, кого прославляли. Может, в конце концов мы узнаем, какие они имеют звания. Поговаривают, что (патриарх РПЦ. – Ред.) Кирилл там чуть ли не генерал, но это все басни. Подчеркиваю, что они должны нести такую же ответственность, как Путин и его окружение", – подытожил Олег Лесной.

Напомним, до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству.

В свою очередь глава РПЦ патриарх Кирилл, благословляющий оккупантов убивать украинцев, назвал Лавру "колыбелью русской цивилизации" и призвал своих сторонников "защитить" ее.

Читайте также: