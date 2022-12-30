Черновицкие медики вытащили из глаза женщины 10-сантиметрового гельминта

Пациентка обратилась к врачам с жалобами на покраснение и отек глаза.

В Черновцах врачи во время операции извлекли из глаза 55-летней пациентки 10-сантиметрового гельминта. Женщина обратилась к врачам с жалобами на покраснение и отек глаза.

О случившемся сообщили в Черновицком областном центре контроля и профилактики болезней.

По данным медиков, черновицкая лаборатория серологических исследований обнаружила у 55-летней пациентки дирофиляриоз. Накануне женщина обратилась в областную больницу в Черновцах с жалобами на покраснение и отек глаза.

"В ходе операции врачи изъяли из конъюнктивы правого глаза женщины взрослую особь (Dirofilaria repens) длиной 10 см", – говорится в сообщении центра контроля и профилактики болезней.

Медики напоминают, что человек заражается только при укусе кровососущих насекомых, в основном комаров (возможно также слепней, клещей, блох).

Личинка с момента укуса комара начинает расти и за 6 месяцев достигает в длину до 15 см.

Клинически заболевание проявляется воспалительными узлами, напоминающими опухоль, в месте которой ощущается зуд и изжога. Гельминт может мигрировать под кожей пациента до нескольких десятков см/сут. У людей гельминт обычно поражает глаза, веки, голову, шею, руки.

Напомним, врачи в Луцке получили 20-сантиметровый гельминт из опухоли в груди жительницы Владимирского района. Паразит попал в тело женщины, скорее всего, после укуса инфицированного комара.

Новости Украины: в Киеве из глаза пациента извлекли 12-сантиметрового гельминта

Читайте также: