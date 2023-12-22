Конец эры ОПЗЖ: Черновицкий облсовет остановил полномочия всех депутатов запрещенной партии

В Черновицком облсовете во время сессии 22 декабря депутаты проголосовали за досрочную приостановку полномочий всех избранников от политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Об этом сообщает Черновицкий облсовет в фейсбуке.

Соответствующее решение поддержали 37 депутатов, еще 8 – воздержались. Проект решения на сессии Черновицкого облсовета зарегистрировал депутат от фракции "Народный контроль" Андрей Кухарук. Согласно документу приостанавливаются депутатские полномочия шести избранников.

Также, согласно проекту, облсовет направит обращение в местные советы с предложением приостановить выдвигавшиеся полномочия депутатов местных советов, которые были избраны по избирательным спискам политической партии ОПЗЖ.

"Считать приостановленными полномочия депутатов Черновицкого областного совета VIII созыва, которые выдвигались и были избраны по избирательным спискам политической партии "Оппозиционная платформа — При жизни", а именно: Болтунова Александра Валерьевича, Глухова Олега Антоновича, Жара Михаила Михайловича, Карапчиевской Валентины Григорьевны Константиновича, Постевки Светланы Николаевны в части реализации ими прав и обязанностей, предусмотренных Законами Украины "О статусе депутатов местных советов" и "О местном самоуправлении в Украине", — сообщили в Черновицком областном совете.

Автор проекта решения Андрей Кухарук объяснил тем, что есть соответствующий указ президента "О приостановлении деятельности отдельных политических партий", поэтому он предложил принять такое решение.

В то же время, один из депутатов от ОПЗЖ Василий Онофрей, которому приостановили полномочия, в комментарии "Суспильне.Черновцы" назвал это решение незаконным и будет обжаловать его в суде. По его мнению, это нарушает права буковинцев, голосовавших за него в 2020 году. К примеру, в облсовете не будет представителей от бывшего Герцаевского района. Также депутат добавил, что политической партии ОПЗЖ в облсовете нет. Раньше была фракция, однако из нее избранники вышли, потому что не поддерживали политические взгляды и ситуацию в целом, которая сложилась в стране.

Добавим, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" – пророссийская политическая партия, которая в марте прошлого года приостановила свою деятельность. В апреле 2022 года фракция ОПЗЖ в Черновицком облсовете заявила о приостановлении деятельности. Она насчитывала шесть депутатов и была одной из самых маленьких. Депутаты, являвшиеся членами фракции, продолжили работу как внефракционные.

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