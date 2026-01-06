Очереди на границах: куда и зачем едут украинцы

Граница / © УНІАН

Реклама

Пассажиропоток через границу Украины во время новогодне-рождественских праздников оставался высоким, хотя отмечались динамические колебания как на въезд, так и на выезд.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченков в эфире программы День.LIVE.

«Смотрите, весь новогодний рождественский период динамика пассажиропотока, ну, динамическая, это мало сказать. Потому что это пиковые нагрузки, так как 21 декабря, к примеру, 155 тысяч пересечений границы, то 32 тысяч пересечений границы гражданами 1 января. Также уменьшение пассажиропотока было и 25 декабря на Рождество. Но в целом против всего этого новогоднего рождественского периода пассажиропоток в целом является достаточно высоким. За последние дни он колеблется от 100 до 120 тысяч граждан, пересекающих границу в сутки», — сказал он.

Реклама

По его словам, если 1 января пассажиропоток был достаточно низким, то 2 января он был на уровне 85 тысяч пересечений границы, а 3 января пересечений границы было на уровне 120 тысяч.

«Но, опять же, день ото дня отличается по направлению пересечения границы, куда больше пересекают, в том числе и украинцы. До Рождества это было больше на въезд в Украину, после Рождества больше на выезд из Украины», — рассказал спикер.

Также он сообщил, что за последние три дня больше идет преимущество на въезд в Украину, чем тех граждан, которые пересекают границу за пределы Украины.

«Ну и опять же, пассажиропоток высоким будет оставаться еще, как минимум, до конца этой недели, потому что в дальнейшем заканчиваются и каникулы у детей. Поэтому стоит ожидать, что эти дни, которые остались на этой неделе, больше пересечений границы мы будем фиксировать именно на въезд в Украину, чем на выезд», — сказал он.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что на украинско-польской границе разоблачили очередную попытку нелегального пересечения- в грузовике, который направлялся за границу.