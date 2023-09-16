"Черные археологи" похитили старинную лодку на Десне: фото

Археологи и историки успели изучить лишь часть артефакта.
В Черниговской области обнаруженная на Десне старинная лодка, которая выглядывала с берега носовой частью, исчезла при неизвестных обстоятельствах. Вероятно, этот артефакт, который мог бы стать украшением исторического музея, похитили "черные археологи".
Об этом сообщил на своей странице в Facebook научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Александр Алферов.
По его словам, большая часть этой лодки была под склоном берега высотой 5 метров.
“Археологи и историки изучили видимую часть. Затем дубовую лодку-долбанку законсервировали – засыпали песком. И вот теперь сообщение, что этой носовой части уже нет – ее украли”, — написал известный украинский историк, заявив, что выплатит 20 000 гривен вознаграждения тому, кто на условиях анонимности скажет, у кого эта лодка.
"Друзья, давайте вместе поищем этот памятник истории, вернем его для дальнейшего исследования и накажем преступников", — обратился к неравнодушным людям Александр Алферов.
Напомним, во время археологических раскопок руин церкви на территории Ужгородского замка найден иезуитский медальон.
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