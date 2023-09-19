"Черные дни" для окупантов в Крыму: в ГУР сообщили о поражении вражеской техники и боекомплекта

Такого количества своей поражённой техники враг давно не наблюдал.

В ГУР "хлопок" в Крыму, продолжавшийся 13-14 сентября, назвали "черными днями" оккупантов. Активные меры по уничтожению вражеской техники будут продолжены.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона 19 сентября.

"Это часть продолжающегося комплекса мероприятий, и собственно каждое утро мы фактически можем читать новости вот с этого же плана действий. Особенно часто появляются новости из Крыма и поверьте, что оккупанты ощущаются эти результаты", — отметил Юсов.

Он также констатировал, что последние дни, в том числе 13-14 сентября и другие, являются "черными днями" для окупантов в частности в Крыму. Такого количества поражённой техники и боекомплекта, по его словам, они давно не наблюдали.

"Продолжение следует, это активные мероприятия, которые будут продолжаться", — добавил Юсов.

Между тем, 19 сентября в Сети появились фото, как дымит Крымский мост на оккупированном полуострове.

А накануне, 17 сентября, во временно захваченном Севастополе раздались взрывы. ВСУ проводят доразведку, чтобы убедиться, что это не была враждебная провокация.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.