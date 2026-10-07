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- Украина
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Чернышеву изменили подозрение: коррупционное дело получило неожиданный поворот
Правоохранители сменили юридическую квалификацию одного из эпизодов по делу Алексея Чернышева. Речь идет о 500 тысячах долларов, которые теперь фигурируют в подозрении как средства, которые могли быть легализованы преступным путем.
Правоохранители изменили подозрение бывшему вице-премьеру Алексею Чернышеву по поводу эпизода на 500 тысяч долларов США. Вместо коррупции и незаконного обогащения, эти действия теперь квалифицируют как отмывание средств, что является особо тяжким преступлением.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре в ответе на запрос «Экономической правды».
Дело Чернышева переквалифицировали: вместо незаконного обогащения его обвиняют в отмывании денег
Поводом для разъяснения прокуроров стало публичное заявление адвоката экс-чиновника Александра Русина. Защитник утверждал, что НАБУ изъяло из материалов один из трех пунктов о незаконном обогащении, назвав это «фактическим признанием ошибочности обвинения».
В САП факт корректировки подозрения подтвердили, но версию стороны защиты опровергли. В ведомстве пояснили, что в ходе расследования собрали новые доказательства, которые указывают на преступное происхождение 500 тысяч долларов. За эти деньги финансировалось строительство резиденций в коттеджном городке под Киевом.
Теперь этот эпизод присоединили к делу «Династия» и переквалифицировали по статье 209 Уголовного кодекса Украины — легализация/отмывание денег, полученных преступным путем.
«Основанием для изменения подозрения стало не „ложное обвинение“, как об этом заявил в комментариях журналистам защитник подозреваемого, а квалификация одного из эпизодов получения денежных средств как более тяжкого уголовного правонарушения», — пишут в САП.
Так, претензии правоохранителей по 500 тысячах долларов остаются в силе, меняется только юридическая оценка действий. В целом в рамках дела «Мидас» Алексей Чернышев обвиняется как в незаконном обогащении, так и в легализации денег, полученных преступным путем.
В прошлом году, 11 ноября 2025 года, НАБУ и САП объявили Чернышеву первое подозрение в незаконном обогащении. На тот момент детективы заявили о фиксации фактов передачи бывшему должностному лицу и его доверенному лицу наличных денег на сумму более 1,2 млн долларов и почти 100 тысяч евро.
НАБУ завершило дело против Чернышева
Напомним, НАБУ и САП завершили досудебное расследование в отношении бывшего вице-премьер-министра и экс-главы Минрегиона Алексея Чернышева и пятерых его сообщников. Участники схемы подозреваются в злоупотреблении служебным положением, получении неправомерной выгоды в особо крупных размерах и содействии застройщику в незаконном отчуждении государственной земли в Киеве для строительства жилого комплекса.
Для реализации сделки чиновники создали условия для передачи участка подконтрольному предприятию, а землю и здания оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости. Это позволило искусственно уменьшить долю квартир, которую застройщик должен передать государству, нанеся ущерб на сумму более 1 млрд грн.
За организацию схемы застройщик предоставил участникам «вознаграждение» в виде льготных цен на жилье — от 1 до 8 тыс. грн за квадратный метр вместо рыночных 30 тыс. грн. В частности, собственная выгода Чернышева превысила 14,5 млн грн. На большинство незаконно полученных квартир наложен арест.