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Чернышов спрогнозировал, сколько украинских беженцев может вернуться домой после войны

Чернышов спрогнозировал, сколько украинских беженцев может вернуться домой после войны

Сколько украинских беженцев может вернуться домой после войны/Коллаж ТСН.ua

Чернышев заявил, что государство будет поддерживать и тех, кто решит остаться за границей.

Около 30% украинских беженцев могут вернуться домой после завершения полномасштабной войны.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышев в интервью Welt.

Чернышов отметил, что после завершения боевых действий и установления стабильного мира значительная часть беженцев будет рассматривать возможность возвращения. При этом некоторые могут выдвигать определенные условия для этого, а другие вообще не захотят возвращаться.

"Но они (те, кто не желают возвращаться - Ред.) тоже могут быть полезными для Украины. И они уже помогают: поддерживают украинское общество, украинскую армию и делают многое. Я горжусь ими. У каждого своя роль в этой войне", — заявил министр.

Чернышов отметил, что Украина нуждается в своих гражданах для восстановления и развития страны. Он также отметил, что государство будет поддерживать и тех, кто решит остаться за рубежом.

"Мы заинтересованы в их профессиональном развитии. В определенный момент они смогут использовать этот опыт в Украине. Дело в том, что если Украина будет успешной в экономическом и демократическом плане, с ее программой реформ, люди будут возвращаться в Украину. Мы видели это в других европейских странах. Например, в Польше", — добавил Чернышев.

Напомним, в 2024 году население Украины рекордно сократилось.

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