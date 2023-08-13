"Черный археолог" из Украины выставил на аукцион уникальные артефакты – фото

Правоохранители сообщили о подозрении "черному археологу" из Хмельниччины, который без соответствующего разрешения проводил на территории Украины земляные поисково-археологические работы и выставил на аукцион уникальное сокровище стоимостью более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый во время поисково-археологических работ нашел уникальное сокровище III века – пояса готов, серебро, медь, литье, ковка, плаковка.

Артефакты ІІІ века.

Артефакты ІІІ века.

Артефакты ІІІ века.

Артефакты ІІІ века.

Они относятся к предметам декоративно-прикладного искусства древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы к Черному морю.

Артефакты имеют художественное, историческое, этнографическое и научное значение.

"В дальнейшем "черный археолог" выставил находку для продажи на интернет-аукционе и реализовал артефакты одному из зарегистрированных на ресурсе покупателей. Ориентировочная стоимость изъятого уникального клада составляет более 590 тыс. грн. Сейчас найдена ременная гарнитура, а также другие предметы искусства переданы в Национальный музей ", – рассказали правоохранители.

Жителю Хмельниччины сообщено о подозрении в незаконном присвоении найденного клада, который имеет культурную ценность и сбыт имущества, полученного уголовно противоправным путем (ч. 1 ст. 193, ст. 198 УК Украины).

Напомним, в Киевской области возле Вышгорода найден уникальный древний предмет обихода (фото).

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