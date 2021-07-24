Черный дым над пшеничными полями: в Днепропетровской области возник крупный пожар

На поле горели пожнивные остатки пшеницы, огонь быстро распространялся из-за сильных порывов ветра.

В субботу, 24 июля, возле села Новоивановка (Криворожский район) на Днепропетровщине возник масштабный пожар на пшеничном поле, из которого недавно был собран урожай. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Прибыв на место происшествия спасатели обнаружили, что пожар на открытой территории из-за порывов ветра приобрел большие масштабы. По предварительным оценкам, огонь охватил площадь четырех гектаров — горела стерня после сбора урожая пшеницы.

К тушению пожара были привлечены 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники. Спасателям понадобилось около часа, чтобы локализовать возгорание. Еще через полчаса они полностью потушили огонь.

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К счастью, никто из людей не пострадал.

Причину возникновения пожара пока не выяснили.

Напомним, ранее в селе Слободка-Рахновская Каменец-Подольского района Хмельницкой области из-за падения высоковольтной линии вспыхнуло поле пшеницы.

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