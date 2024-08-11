Черный дым над Запорожской АЭС – Зеленский ответил, есть ли основания для паники

Зеленский заверил, что пока показатели радиации в норме.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал информацию, что над одной из градирен Запорожской атомной электростанции валит густой черный дым.
Об этом глава государства написал в Telegram.
Зеленский подтвердил, что это оккупанты устроили пожар на территории ЗАЭС. Он заверил, что пока показатели радиации в норме.
"Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не является и не может быть", – подчеркнул президент.
Глава государства напомнил, что Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа Украины, Европы и мира.
"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возвращение к нормальности и полной безопасности", – подытожил Зеленский.
Напомним, что сегодня вечером российские оккупанты подожгли в градирне Запорожской АЭС автомобильные шины в большом количестве.
4 марта 2022 года российские войска захватили Энергодар Запорожской области – город, в котором расположена АЭС. На территории самой ЗАЭС оккупанты разместили свои войска и военную технику.
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