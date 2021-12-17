Черный вдовец: мужчина на Тернопольщине убил обоих своих жен

Убийство второй жены подозреваемый пытался выдать за несчастный случай.

В Тернопольской области задержан мужчина, который убил уже вторую свою жену. Раньше он отбывал наказание за убийство первой жены.

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Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По данным следствия, 63-летний житель Ивановской громады Тернопольского района позвонил медикам и сообщил, что его жена упала с высоты своего роста и травмировалась, а он занес ее в дом. Врачи только констатировали смерть потерпевшей. Мужчина отметил, что у покойной были проблемы с ногами и она передвигалась с помощью ходулей, а на улице ей стало плохо и она потеряла сознание.

Однако экспертиза показала, что потерпевшую жестоко избили ее же ходулями. Тогда мужчина признался следователем в избиении женщины. Правоохранители установили, что подозреваемый – это житель Ивано-Франковской области и он раньше уже был в тюрьме за убийство своей первой жены.

Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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