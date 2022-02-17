"Черт знает что творится, мы на полу": жители Луганщины сообщают об обстрелах, а боевики врут об атаках ВСУ

"Черт знает что творится, мы на полу": жители Луганщины сообщают об обстрелах, а боевики врут об атаках ВСУ

По словам местных, количество обстрелов усилилось.

В поселке Станица Луганская боевики обстреляли детский сад. Снаряд попал в стену и пробил ее насквозь. К моменту обстрела в дошкольном учреждении находились дети. Пострадали воспитатели.

Жители Луганской области обсуждают в Сети ситуацию и отмечают, что обстрелов стало больше.

По информации прессслужбы Операции объединенных сил, 17 февраля в Луганской области, в результате применения оккупационными войсками тяжелого артиллерийского вооружения, были повреждены коммунальная инфраструктура поселка Станица Луганская, а также детский сад.

Местные жители напуганы и отмечают, что количество обстрелов существенно увеличилось:

Да, грохотало не по-детски.

Некоторые жители Счастья уже на низком старте и с тревожными чемоданами.

Что происходит? Учения или война?

Что происходит народ? Дом ходуном ходит, окна дребезжают.

Старый Айдар чорт знает что происходит. Мы на полу.

В свою очередь боевики так называемой "ЛНР" сообщают, что ВСУ обстреляли детсад на их территории.

Напомним:

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение 16 февраля поддерживаемые Россией боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и понесли потери — погибли двое российских военных.