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"Черт знает что творится, мы на полу": жители Луганщины сообщают об обстрелах, а боевики врут об атаках ВСУ

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"Черт знает что творится, мы на полу": жители Луганщины сообщают об обстрелах, а боевики врут об атаках ВСУ

По словам местных, количество обстрелов усилилось.

В поселке Станица Луганская боевики обстреляли детский сад. Снаряд попал в стену и пробил ее насквозь. К моменту обстрела в дошкольном учреждении находились дети. Пострадали воспитатели.

Жители Луганской области обсуждают в Сети ситуацию и отмечают, что обстрелов стало больше.

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По информации прессслужбы Операции объединенных сил, 17 февраля в Луганской области, в результате применения оккупационными войсками тяжелого артиллерийского вооружения, были повреждены коммунальная инфраструктура поселка Станица Луганская, а также детский сад.

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Местные жители напуганы и отмечают, что количество обстрелов существенно увеличилось:

  • Да, грохотало не по-детски.
  • Некоторые жители Счастья уже на низком старте и с тревожными чемоданами.
  • Что происходит? Учения или война?
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  • Что происходит народ? Дом ходуном ходит, окна дребезжают.
  • Старый Айдар чорт знает что происходит. Мы на полу.
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В свою очередь боевики так называемой "ЛНР" сообщают, что ВСУ обстреляли детсад на их территории.

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Напомним:

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение 16 февраля поддерживаемые Россией боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и понесли потери — погибли двое российских военных.

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