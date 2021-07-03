"Червона Рута" и невероятная поддержка сборной Украины: что происходит в Риме перед матчем 1/4 финала Евро-2020

За несколько дней в Риме нашу команду тепло приветствовали везде, где бы она не появлялась.

Итак, Украина, вперед! Или, как говорят итальянцы — форца: уже через 2 с половиной часа наша сборная на римском стадионе Олимпико встретится со сборной Англии. Этот день — уже история, потому что к четверть финалу Евро украинские футболисты пробились впервые. Фан-зоны готовы по всей Украине, а украинская община в Италии обеспечивает бешеную поддержку нашей сборной на месте.

Об этом говорится в выпуске ТСН.19.30 3 июля.

За несколько дней в Риме нашу команду тепло приветствовали везде, где бы она не заявлялась. Билеты на стадион раскуплены, болельщики в Италии этой ночью спали мало, потому что регистрироваться в фан-зоны, куда вход свободный, можно было с полуночи, а мест — из-за пандемических ограничений — не так много, как хотелось.

Владимир Зеленский пожелал успеха сборной через видео связь. "Ловите игру, думайте только о победе, а мы сделаем все, чтобы вы ни на минуту не забывали: с вами на поле 40 миллионов украинцев!", — сказал президент.

В ожидании матча даже англичане ревниво замечали, что поддержка Украины в Италии будет огромной. И не только от украинского сообщества, которае здесь очень велико. Именно в Италии был на пике своей футбольной славы действующий тренер сборной Андрей Шевченко — он там до сих пор остается очень популярным.

Рим живет футболом

Корреспондент ТСН Ярина Груша несколько дней была рядом с нашей командой и рассказала об атмосфере, которая царит перед матчем.

"Buona sera с римской фан-зоны! Могу сказать, что Рим живет одним футболом! И так, поддержка украинской сборной чувствуется везде. Я сейчас в фанзоне в центре Рима. Вход сюда бесплатный, но пускают ограниченное число людей — из-за пандемии. И чтобы получить билет, нужно было зарегистрироваться. Я не ошибусь, если скажу, что тысячи людей со всей Италии приехали сюда, чтобы поддержать нашу сборную. Здесь, в фан-зоне звучала украинская бандура! Известная бандуристка Эка Катерина, автор гимна украинцев за границей, сегодня заводила "Червону руту", и фан-зона просто взорвалась. Все, кому посчастливилось попасть на матч на стадион, сначала останавливались в фан-зоне, чтобы зарядиться этой атмосферой ", — рассказывает наш корреспондент.

Украинских болельщиков хорошо слышно. Они придумывают кричалки для поддержки сборной, тут же их записывают и выполняют. Мы провели украинских фанов на Олимпико. Потому что по строгим правилам пандемии, на стадион нужно зайди за два часа до начала матча.

Собственно, фан-зону, где мы сейчас, тоже уже скоро закроют на вход. Здесь 2 огромные экраны. Игру будет комментировать профессиональный обозреватель. И у многих есть ощущение, что фан-зона — это не менее интересно, чем пребывание на стадионе. Многие говорят, что в украинцев мощная поддержка именно итальянской диаспоры. Но украинцы приехали со всех уголков Европы.

Несмотря на громкость фанатов, сегодня же своеобразный футбольный день тишины: команда уже не дает интервью, она сконцентрирована исключительно на подготовке к матчу. А перед тем даже успели прогуляться Римом. Не чуждым городом для тренера Андрея Шевченко: его здесь на самом деле обожают. Поэтому поддержку команда имеет не только нашу, но и итальянскую.

Евро-2020: Украина против Англии – поддерживают ли итальянские болельщики украинскую сборную

Украинские футболистов узнают на улице

Утренний солнечный Рим, украинские гладиаторы впитывают энергию вечного города, чтобы уже сегодня вечером выйти на арену римского Stadio Olimpico в поединке против сборной Англии. Их узнают, с ними фотографируются не только украинские, но и итальянские фаны.

Украинцы играют почти дома: ведь звездная история футболиста итальянского "Милана", а сейчас тренера украинской сборной Андрея Шевченко и новейшая история Руслана Малиновского, игрока клуба "Аталанта" с Бергамо на всех страницах итальянских СМИ. Их узнают, команде желают успеха.

"Я буду болеть за Украину, у меня друг украинец и англичан мы итальянцы не очень любим", — говорит итальянский фан.

Итальянские и украинские футбольные фаны высматривают своих героев и возле гостиницы, чтобы поддержать их и провести на финальные тренировки и предматчевую пресс-конференцию. Несмотря на мощный авторитет английской сборной, команда Шевченка готова дать бой.

"Мы уже показали наши принципы игры, от которых мы никогда не будем отходить. Нас ждет тяжелый матч, но в моих игроков есть характер, и постараемся это показать", — говорит Андрей Шевченко.

Характер футболистов и поддержка украинской диспоры в Италии, которая за любой счет пытается попасть на стадион, чтобы поддержать свою команду — вот главные козыри украинской сборной на сегодняшнюю игру. Строгие правила входа на стадион и в фан-зону, ограниченное количество билетов, жара и контроль полиции не помешают украинским болельщикам превратить для подопечных Андрея Шевченко римские стены на родные.

Ярина Груша, из Рима, для ТСН.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку