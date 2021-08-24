"Червона рута", марш военных и квартира в подарок: как в Черновцах празднуют День Независимости (фото)

"Червона рута", марш военных и квартира в подарок: как в Черновцах празднуют День Независимости (фото)

Буковинцам вручили государственные награды и областные награды.

На Центральной площади Черновцов провели торжества по случаю 30 годовщины Независимости Украины. С праздником собравшихся поздравил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Также читайте В центре Львова провели забег в вышиванках: фото

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"Политическая независимость нации — это не подарок с небес, это результат многовекового стремления и борьбы за свое место среди свободных народов мира. 30 лет назад украинский народ стал независимым. Независимым от волюнтаризма коммунистических вождей в Кремле, независимым от доминирования у нас дома чужой культуры и языка, независимым от агрессивной и захватнической внешней политики, независимым от культуры унижения человеческого достоинства и преследования прав человека, независимым от лжи и диктатуры ", - сказал Сергей Осачук.

Также председатель ОГА вручил государственные награды и областные награды буковинцам.

"Сейчас чтим тех, кто ежедневно умножает нашу независимость. Это врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И, конечно, — это наши военные и защитники, благодаря которым мы сохранили свою независимость", — отметил Сергей Осачук.

Участник АТО/ООС Игорь Цинтила получил двухкомнатную квартиру в Черновцах. Сертификат на жилье вручили жене Героя Лине. Майор Игорь Цинтила — кавалер ордена "За мужество" III степени. В 2014 году он 75 суток находился в плену на Донбассе.

После этого камерный хор филармонии исполнил легендарную "Красную руту". Завершил торжество марш буковинских военных.

Все выступления также сопровождались переводом жестовым языком.

Напомним, в День Независимости Украины в Херсоне совместно помолились за Украину и показали военную технику.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку