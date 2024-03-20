Червоноград, Павлоград и Бровары переименуют: в Раде определились с новыми названиями

В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сел в разных областях.

Новые названия получат украинские населенные пункты Бровары, Павлоград и Червоноград.

Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский.

По его словам, пять городов и 104 села/поселка будут переименованы в рамках процедуры деколонизации. В частности, планируются следующие переименования:

Червоноград – Шептицкий;

Южное – Порт-Аненталь;

Павлоград – Матвеев;

Синельниково – Роднополье;

Бровары – Бровари.

Следует отметить, что это решение не является окончательным. За него еще должны будут проголосовать депутаты Верховной рады.

Напомним, ранее комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск в Николаевской области. Его новое название может быть Гард.

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