Червоноград, Павлоград и Бровары переименуют: в Раде определились с новыми названиями

В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сел в разных областях.
Новые названия получат украинские населенные пункты Бровары, Павлоград и Червоноград.
Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский.
По его словам, пять городов и 104 села/поселка будут переименованы в рамках процедуры деколонизации. В частности, планируются следующие переименования:
- Червоноград – Шептицкий;
- Южное – Порт-Аненталь;
- Павлоград – Матвеев;
- Синельниково – Роднополье;
- Бровары – Бровари.
Следует отметить, что это решение не является окончательным. За него еще должны будут проголосовать депутаты Верховной рады.
Напомним, ранее комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск в Николаевской области. Его новое название может быть Гард.
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