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Червоноград, Павлоград и Бровары переименуют: в Раде определились с новыми названиями

Червоноград, Павлоград и Бровары переименуют: в Раде определились с новыми названиями

Флаг Украины / Фото: УНИАН

В Украине в ближайшее время переименуют ряд городов и сел в разных областях.

Новые названия получат украинские населенные пункты Бровары, Павлоград и Червоноград.

Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский.

По его словам, пять городов и 104 села/поселка будут переименованы в рамках процедуры деколонизации. В частности, планируются следующие переименования:

  • Червоноград – Шептицкий;
  • Южное – Порт-Аненталь;
  • Павлоград – Матвеев;
  • Синельниково – Роднополье;
  • Бровары – Бровари.

Следует отметить, что это решение не является окончательным. За него еще должны будут проголосовать депутаты Верховной рады.

Напомним, ранее комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск в Николаевской области. Его новое название может быть Гард.

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