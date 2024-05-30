Чешские байкеры незаконно пересекли украинскую границу: детали от ГПСУ

Двое байкеров из Чехии незаконно пересекли украинскую границу. Это произошло во время мотопутешествия по Румынии.

Об этом сообщила ГПСУ.

Что известно

Как отметили в ведомстве, во время патрулирования украинско-румынского участка границы пограничный наряд обнаружил двух мужчин на мотоциклах, у которых не было документов. Установили, что байкеры являются гражданами Чехии, а по территории Румынии они совершали мотопутешествие.

"На элементы пограничной инфраструктуры, которыми обустроен участок, путевые внимания не обратили. Поэтому в ходе экстремального путешествия по горам не послышались, как попали на территорию Украины", – говорится в сообщении.

Там добавляют, что граждане вернули в Румынию в порядке реадмиссии.

Напомним, очередного утопленника выбросило из Тисы. С начала мая это уже десятая закончившаяся летально попытка уклониться от службы в армии.

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