Чешский гигант планирует построить в Украине завод по производству артиллерийских снарядов

Компания потратит "несколько сотен миллионов евро" на запуск трех своих украинских производственных проектов.

Чехословацкая группа (CSG), крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, намерена построить завод по производству артиллерийских снарядов в Украине.

Об этом заявил глава компании Михал Стрнад в интервью для The Financial Times.

Он рассказал, что сейчас ведет переговоры с украинскими властями о начале строительства мощностей. При условии, что он получит разрешение, CSG станет первой оборонной компанией ЕС, которая будет производить крупнокалиберные боеприпасы в Украине.

Кроме того, компания планирует создание конвейера для сборки грузовиков и технического обслуживания оружия, которое для ВСУ предоставляют союзники.

Странд добавил, что его компания потратит "несколько сотен миллионов евро" на запуск трех своих украинских производственных проектов и надеется добиться соглашения с властями уже в этом году.

Отметим, что вскоре в Украину поступит первая партия артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы.

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