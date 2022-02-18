Чешский суд разрешил выдачу боевика Франчетти: Украина подготовила материалы для экстрадиции

Франчетти являлся активным участником захвата украинского Крыма российскими войсками в 2014 году.

Суд в Праге принял решение выдать Украине россиянина Александра Франчетти, участвовавшего в захвате Крыма Россией.

В МВД Украины сообщили, что следователи Нацполиции уже подготовили материалы для экстрадиции боевика.

"Следователи Нацполиции выдали международный ордер на арест, по которому боевика задержали чешские правоохранители в аэропорту Праги. Все материалы передали в Офис генерального прокурора для экстрадиции боевика в Украину, а затем привлечение его к ответственности за участие в незаконном вооруженном формировании", — говорится в сообщении .

В свою очередь адвокат боевика Денис Кашицын в комментарии "РБК" заявил, что будет обжаловать решение чешского суда.

"Обоснование обжалования будет подготовлено в ближайшее время. После этого дело будет рассматриваться в суде высшей инстанции, то есть в Верховном суде Праги. В то же время идет процесс о предоставлении статуса беженца", — сообщил адвокат террориста.

Напомним, 12 сентября 2021 года в аэропорту Праги был задержан россиянин Александр Франчети по подозрению в причастности к оккупации Крыма 2014 года. Задержание гражданина России в Чехии произошло на основании международного ордера на арест, выданного Украиной.

Франчетти был активным участником в захвате украинского Крыма российскими войсками. 25 февраля 2014 года он создал в Крыму подразделение под названием "Северный ветер" , которое занималось террором проукраинского населения города.

Как сообщает центр "Миротворец", в 2014 году Франчетти приехал в Севастополь, вступил в состав незаконного формирования "Оборона Севастополя". Вскоре он организовал другое НВФ — "разведгруппу "Северный ветер". Занимался террором проукраинского населения полуострова.

Франчетти долгое время жил в Праге и работал там фитнес-тренером.

Ранее в Чехии приговорили к 20 годам тюрьмы заочно наемника Иржи Урбанека с позывным "Бегемотом", который воевал на Донбассе против украинских войск.

Позже Апелляционный суд в Чехии подтвердил приговор 20-летнего заключения для другого гражданина Чехии — Мартина Кантора, воевавшего на Донбассе на стороне так называемой "Луганской народной республики".