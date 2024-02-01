"Честно сказать, что человека ждет на фронте": комбат о последствиях принудительной мобилизации для армии

По словам комбата, жесткие методы вербовки людей действительно снимут проблему набора. Но тогда возникнет другая проблема – в армии окажется большое количество немотивированных людей.

Любой боец будет эффективным только тогда, когда пройдет серьезную физическую и психологическую подготовку. Поэтому во время мобилизации следует честно объяснить человеку, что его ждет на фронте, чтобы он был морально готов к бою.

Такое мнение высказал майор НГУ и командир батальона "Свобода" Петр Кузик, передает "Киев24".

"Здесь больше работа информации, психологов. Честно предоставлять информацию, что человека ждет, какая подготовка. Драконовские эти методы, ну пусть не драконовские, но жесткие методы вербовки людей снимут проблему набора. Но дальше ко мне будут приходить немотивированные люди, с которыми мне нужно будет работать на полигоне, мотивировать и убеждать", – объяснил комбат "Свободы".

Кузик подчеркнул, что любой боец будет эффективным только тогда, когда он имеет определенные навыки, потому что прошел серьезную, а не формальную подготовку и имеет необходимую экипировку. Но моральная составляющая тоже играет огромную роль.

"Когда он экипирован, это значит, что у него есть все средства для уничтожения врага и обеспечения своей жизни. Когда он имеет эти знания, навыки, и самое главное, когда у него есть воля и жажда защиты страны. Тогда это умножается на 10 и тогда это не смертник, посылаемый на мясо, а серьезная боевая единица, которая может эффективно уничтожать врага", — подытожил командир батальона "Свобода".

Напомним, ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации, который Кабмин внес в ВР.

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