Чествование жертв Волынской трагедии: глава МИД Польши предупредил о более "жестких мерах"

Польский министр считает, что трагические события 1943 г. на Волыни во время немецкой оккупации были спланированы украинским движением сопротивления как этническая чистка.

Перед визитом в Украину министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал украинское правительство найти решение в память о жертвах Волынской трагедии. Иначе Польша будет принимать более "жесткие меры".

Об этом он говорил в интервью французскому изданию Le Monde.

По словам министра, Польша преодолела свой имперский синдром в отношении Украины, но имеет одну просьбу: провести эксгумацию жертв Волынской трагедии, чтобы похоронить их по христианскому обычаю.

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"Наша общественность очень взволнована по этому поводу. Тогда уцелевших поляков депортировали в Польшу, а их потомки теперь представляют миллионы людей, для которых этот вопрос важен и голосуют", — пояснил глава польского МИД.

Радослав Сикорский отметил, что 13 сентября во время визита в Киев планирует встретиться со своим украинским коллегой и православным духовенством, чтобы обсудить тему чествования погибших в Волынской трагедии.

Польский министр считает, что трагические события 1943 г. на Волыни во время немецкой оккупации были спланированы украинским движением сопротивления как этническая чистка региона от польского населения. Он заявил, что в течение нескольких месяцев было убито от 80 000 до 120 000 человек. В то же время Сикорский признал, что "были и акты мести со стороны польского движения сопротивления".

Напомним, в пятницу, 13 сентября, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский находятся с визитами в Украину.

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