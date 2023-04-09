Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Четкий паца" из Ровно, который служит в ВСУ, женился: он рассказал, как познакомился с любимой

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3158
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Четкий паца" из Ровно, который служит в ВСУ, женился: он рассказал, как познакомился с любимой

Фото: Суспільне

Военный говорит, что в будущем планирует сыграть громкую свадьбу.

Герой мема "четкий паца" из Ровно, который защищает Украину, женился. Его избранницей стала жительница Хмельницкого, с которой он познакомился на Новый год.

Об этом пишет "Суспильне".

Житель Ровно Иван Мартынов, ставший мемом после своего интервью 2014 года, а сейчас защищающий Украину на фронте женился. Его избранницей стала жительница Хмельницкого Ольга Кравчук.

Военный рассказал, что пока они только расписались, однако позже планируют сыграть пышную свадьбу.

"Я приехал в боевой побратим, он меня пригласил в гости на Новый год. Я отпросился у отца, ехал-ехал, и позвонил тому другу и говорю: "Слышишь, да что же я за дед мороз без снегурочки?". говорит: "Я понял". Я приехал и познакомился с ней на новый год. Да и закрутилось так", — споминает мужчина.

Отметим, что с 2016 Иван Мартынов служит в рядах ВСУ. Мартынов участвовал в Революции Достоинства, где сражался с "беркутовцами". После Евромайдана Иван вернулся в Ровно, где стал волонтером. Сейчас парень старший стрелок и парамедик 68-й отдельной егерской бригады.

Ранее военный рассказывал о службе на Донбассе, гибели собратьев и фейке о своей смерти.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
3158
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация