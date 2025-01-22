"Четкий паца" Мартынов прокомментировал новость о своей гибели: "Танчик дважды обстрелял позицию"

Герой мема "четкий паца" Иван Мартынов, который рассказал о ПТСР и как чуть не развелся со своей женой, прокомментировал новость о своей гибели на фронте.

Об этом говорится в интервью проекту "Дивись".

Так, два года назад звезду Сети "похоронили" пользователи, распространив фейковую новость.

"Мы были шокированы. Накануне как раз танчик дважды обстрелял нашу позицию, меня еще и поставили главным группы. Короче, это был пиз**ц! Но повезло, чуваки как раз все были в норах. Только личные вещи, оружие немного посекло. А потом мы выходим из посадки и чуваки говорят: "Тю, а мы в соцсетях уже прочли, что тебя "задвохсотили". Говорю: "Здрасте! Ничего, что ты меня встречал? Вы прикрывали мою группу, как мы заходили в посадку". А он говорит: "И правда, но ты почитай". Писали, что погиб четкий паца, но там Эдуард был, а я же Ванек", – прокомментировал Мартынов.

Он отметил, что от этой лживой новости ему было даже приятно. Тем не менее, эта информация дошла до семьи защитника, которая не на шутку испугалась.

Напомним, Иван Мартынов насмешил курьезной ситуацией, как на фронте упал в колодец. Это произошло во время выполнения боевой задачи.

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