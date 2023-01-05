"Четкий сигнал всем должностным лицам": на Банковой отреагировали на задержание замглавы ОВА

Действия заместителя председателя ОВА, который был пойман на взятке за "отмазывание" своего подчиненного от тюрьмы, недопустимы, особенно во время полномасштабной войны. Его задержание Службой безопасности является "четким сигналом всем должностным лицам — кто нарушает закон, будут нести ответственность за совершенное".

Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Тимошенко подчеркнул, что совесть, порядочность и честь государственных служащих являются основным запросом общества. Так что, по его словам, те, кто не придерживаются этого, занимать госдолжности не будут.

"Это не допустимо, тем более в такое время. Это четкий сигнал всем должностным лицам: кто нарушает закон, будут нести ответственность за совершенное. Совесть, порядочность и честь государственных служащих – основной запрос общества. Все, кто этого не понимает, работать на Государство не будет!", — говорится в сообщении заместителя руководителя Офиса президента.

Напомним, что чиновник Одесской ОВА за деньги предлагал руководителю структурного подразделения администрации свое "содействие" во избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества, оценив свои услуги в $35 000. Во время получения первого транша он был задержан СБУ.

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