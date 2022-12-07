Четверг будет богатым на осадки: прогноз погоды в Украине на 8 декабря

Четверг, 8 декабря, в Украине будет богатым на осадки в виде снега и дождя.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 8 декабря в южной части, восточных и большинстве центральных областей ожидается мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега, гололедица, на остальной территории ночью местами небольшой снег, днем без осадков.

На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололед, в юго-западной части местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму до 13°.

В Киеве 8 декабря ночью местами будет идти небольшой снег, днем без осадков. На дорогах кое-где гололед. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

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Как прогнозирует Наталья Диденко, в Украину заходит более теплый воздух. Так, 8 декабря повсюду будет около нуля, днем даже с небольшими плюсами, на юге +5+9°, в Крыму до +14°.

На выходных и в ближайший понедельник потеплеет еще больше, подчеркивает синоптик.

Прогноз на зиму

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет нынешняя зима и стоит ли ожидать сильных морозов. В частности, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух отметила, что зима 2022-2023 годов будет теплой.

В то же время, синоптики сообщили, что периоды похолодания будут, однако кратковременные и с минимальной температурой ночью до -15…-20 градусов.

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