Четверг будет богатым на осадки: прогноз погоды в Украине на 8 декабря

Погода будет облачной.
Четверг, 8 декабря, в Украине будет богатым на осадки в виде снега и дождя.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Так, по прогнозам синоптиков, 8 декабря в южной части, восточных и большинстве центральных областей ожидается мокрый снег и дождь, кое-где налипание мокрого снега, гололедица, на остальной территории ночью местами небольшой снег, днем без осадков.
На дорогах западных, северных и центральных областей местами гололед, в юго-западной части местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге страны ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму до 13°.
В Киеве 8 декабря ночью местами будет идти небольшой снег, днем без осадков. На дорогах кое-где гололед. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.
Как прогнозирует Наталья Диденко, в Украину заходит более теплый воздух. Так, 8 декабря повсюду будет около нуля, днем даже с небольшими плюсами, на юге +5+9°, в Крыму до +14°.
На выходных и в ближайший понедельник потеплеет еще больше, подчеркивает синоптик.
Прогноз на зиму
Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, какой будет нынешняя зима и стоит ли ожидать сильных морозов. В частности, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух отметила, что зима 2022-2023 годов будет теплой.
В то же время, синоптики сообщили, что периоды похолодания будут, однако кратковременные и с минимальной температурой ночью до -15…-20 градусов.
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