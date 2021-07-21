Четверг будет очень дождливым: прогноз погоды в Украине на 22 июля

Четверг будет очень дождливым: прогноз погоды в Украине на 22 июля

В южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В четверг, 22 июля, в большинстве областей будут идти дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в южной части, восточных и центральных областях дожди, грозы, ночью местами значительные дожди, на остальной территории без осадков, лишь ночью в северных областях, днем в Карпатском регионе местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°, на юге и востоке страны ночью 16-21°, днем 23-28°.

В Киеве 22 июля ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 22-24°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

Погода в Украине: грозы и ураганы после жары - что натворила непогода в регионах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку