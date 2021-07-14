Четверг будет очень жарким: прогноз погоды в Украине на 15 июля

Четверг будет очень жарким: прогноз погоды в Украине на 15 июля

В западных, северных, восточных и центральных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В четверг, 15 июля, в Украине будет продолжать держаться сильная жара и сухая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков, лишь днем в Карпатах и на Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°, в Карпатах ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве 15 июля также ожидаются сухая погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 31-33°.

Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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