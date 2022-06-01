Четверг будет теплым и местами дождливым: прогноз погоды в Украине на 2 июня

Четверг будет теплым и местами дождливым: прогноз погоды в Украине на 2 июня

В четверг, 2 июня, в Украине будет довольно жарко и будут идти кратковременные дожди.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 2 июня ночью в северных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях, днем в Украине, кроме юга, ожидаются небольшие (в западных областях умеренные) кратковременные дожди, местами грозы. В Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, в западных и северных областях ночью 10-15°, днем 22-27°.

В Киеве 2 июня ночью будет без осадков, днем будет идти небольшой кратковременный дождь. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.

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Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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