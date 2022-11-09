Четверг будет теплым: прогноз погоды в Украине на 10 ноября

Четверг, 10 ноября, в Украине будет преимущественно без осадков и достаточно теплым.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 10 ноября в стране будет преимущественно сухо, лишь в западных областях днем местами ожидается небольшой дождь. Ночью и утром в восточных, центральных, большинстве южных областей и Карпатском регионе туман. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на крайнем западе страны и юге Одесской области до 8°, днем 8-13°, в восточных и юго-восточных областях ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве 10 ноября также осадки не ожидаются. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем около 10°.

Как сообщила Наталья Диденко, в Украину пришло потепление, которое продержится до конца этой недели. Со следующей недели придет логическое ноябрьское похолодание, пишет синоптик.

Ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что с середины ноября в Украину придет резкое похолодание. По его прогнозу, во второй декаде текущего месяца в восточных, центральных и, как ни странно, южных областях существует большая вероятность, что придут метели и морозы до -2-4 градусов днем.

Также читайте В Украину идет первое ощутимое похолодание: когда ждать

Народный синоптик Владимир Деркач также говорит о холодном последнем месяце осени. По его прогнозу, с середины ноября в Украине ожидается мороз и даже снег. В то же время, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что ноябрь в этом году наоборот, вероятно, будет теплым.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше.

Читайте также: