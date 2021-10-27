Четверг будет теплым, в некоторых регионах ожидается небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на 28 октября

Четверг будет теплым, в некоторых регионах ожидается небольшой дождь: прогноз погоды в Украине на 28 октября

Ночью и утром в западной части местами туман.

В четверг, 28 октября, в Украину начнет заходить потепление, только на северо-востоке воздух будет еще холодным — не выше 11°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет преимущественно без осадков, лишь днем в северо-восточных областях местами небольшой дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Карпатском регионе и восточных областях местами 2-7° мороза, днем 9-14° тепла, на Закарпатье и юге страны до 17°.

В Киеве 28 октября также осадки не ожидаются. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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