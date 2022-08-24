Четверг будет жарким: прогноз погоды в Украине на 25 августа

Четверг, 25 августа, в Украине будет преимущественно солнечным и жарким.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 25 августа в стране будет без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, днем в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем 29-34°, в Карпатах и Крымских горах ночью 11-16°, днем 20-25°.

25 августа в северных, восточных, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Полтавской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Киеве 25 августа будет сухо. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 30-32°. 25 августа в столице и области также будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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