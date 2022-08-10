Четверг в большинстве областей Украины будет с дождями и грозами: прогноз погоды на 11 августа

В большинстве областей и в Киеве объявлен I уровень опасности, желтый.

В четверг, 11 августа, в большинстве регионов Украины будут идти грозовые дожди, а на востоке и юге будет доминировать жара.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 11 августа в западных, северных и большинстве центральных областей будет облачно с прояснениями, временами дожди, грозы, температура ночью 11-16°, днем 22-27°. На остальной территории переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, температура ночью 17-22°, днем 28-33°. Ветер в стране северо-восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

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11 августа в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях из-за грозы объявлен I уровень опасности, желтый. 11 августа в Волынской, Одесской, Донецкой, Херсонской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 11 августа временами будет идти дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°. Из-за грозы 11 августа в столице и области также объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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