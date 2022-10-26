Четверг в большинстве регионов будет уже без дождей: прогноз погоды в Украине на 27 октября

Четверг, 27 октября, в Украине будет местами дождливым, но теплым.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, в стране 27 октября будет преимущественно облачная с прояснениями погода. На Левобережье местами ожидается небольшой, ночью на востоке страны умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западных областях туман – видимость 200-500 м. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15°, в юго-западной части до 18°.

В Киеве 27 октября будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 11-13°.

Напомним, ранее народный синоптик Стас Щедрин сообщил, что в Украину пришло второе бабье лето. Оно, по его прогнозам, продлится до 4-6 ноября. После чего резко похолодает, а также вернутся осадки в виде дождей и даже снега.

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