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- Украина
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Четверо мужчин устроили "заплыв" в Закарпатье и попались пограничникам
На Закарпатье четверо мужчин пытались переплыть Тису, но пограничники отменили «заплыв»
В Закарпатье разоблачили четырех местных жителей, которые собирались переплывать Тису, чтобы попасть в Венгрию.
Об этом передает Госпогранслужба.
Поздним вечером пограничный наряд заметил группу лиц, которые быстро двигались в сторону госграницы. В 30 метрах до «цели» нарушителей задержали.
Беглецы признались, что их действиями руководил неизвестный, с которым они общались только по телефону. Переправщик заверил своих клиентов, что на маршруте, по которому они будут двигаться, нет никаких препятствий, а Тиса на указанном направлении — мелкая и безопасная. Правда, проверить эти слова и испытать свои силы в переплыве Тисы мужчинам не пришлось.
Однако пограничники предупредили, что глубина водоема на направлении, в котором они двигались, достигает трех метров. Стремительное течение и неизвестное дно реки несут в себе смертельную угрозу жизни людей, которые попадают в ее воды.
На задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».
Устанавливаются также другие лица, которые могут быть причастны к организации незаконного путешествия мужчин.
Ранее мы писали, что 26-летний житель Львова чуть не погиб в реке Тиса, пытаясь нелегально попасть в Венгрию.