Четверо пассажиров в реанимации: подробности ДТП с автобусом "Киев-Вроцлав" в Ровенской области

На момент аварии в салоне находилось 40 человек.
В Ровенской области в ночь на субботу, 17 июля, перевернулся автобус с пассажирами сообщением "Киев — Вроцлав".
Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщил о состоянии пострадавших и подробности ДТП.
Так, по его словам причиной опрокидывания автобуса стало то, что водитель пытался избежать наезда на пешехода.
"Друзья, ночью в Ровенской возле Радивилова перевернулся международный рейсовый автобус Киев-Вроцлав. Водитель, избегая наезда на пешехода, съехал в кювет. В автобусе находилось 40 человек, 17 из них госпитализированы. Трагического случая, Слава Богу, нет", — написал Коваль на своей странице в Facebook.
Он также добавил, что состояние большинства травмированных людей стабильное, однако четверо из них в реанимации, двух уже прооперировали.
Напомним, 17 июля в 03 час. 45 мин. возле г. Радивилов Дубенского района на автодороге водитель рейсового автобуса сообщением "Киев — Вроцлав" (находилось 40 человек) не справился с управлением и допустил опрокидывание. На момент ДТП в автобусе находилось 40 человек — все граждане Украины.