Четверо погибших и десятки раненых: Зеленский отреагировал на массированный удар РФ

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью против 14 ноября российская армия запустила по Украине 430 дронов и 18 ракет, в том числе баллистику и аэробалистику. Погибли четыре человека, десятки, среди которых дети и беременная, получили травмы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Подлый обстрел. Специально просчитана атака, чтобы как можно больше навредить людям и гражданской инфраструктуре», — подчеркнул глава государства.

Реклама

По его словам, главное направление этой ночной атаки — Киев. В столице произошло разрушение в десятках многоэтажек. Обломками «Искандера» повреждено Посольство Азербайджана. Кроме того, утром россияне ударили Цирконом по Сумской области.

«Украина отвечает на эти удары дальнобойной силой, а мир должен останавливать эти удары против жизни санкциями. Россия все еще может продавать нефть и строить свои схемы. Это все надо прекратить. Много работы происходит с партнерами ради усиления ПВО, но недостаточно. Нужно укрепление дополнительными системами и ракетами-перехватчиками», — заявил президет.

Зеленский подчеркнул, что Европа и США могут помочь, поэтому Киев «рассчитывает на реальные решения».

Как сообщалось, ночью Россия совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. В частности, враг запустил множество ударных беспилотников типа Shahed. Кроме того, мониторинговые каналы предупреждали об угрозе «Кинжалов».

Реклама

Российская армия нанесла мощный удар по Киеву. Власти заявили, что число погибших возросло до четырех. Россияне ударили практически по всем районам столицы. Произошли попадания, а также повреждены жилые дома в Подольском, Оболонском, Днепровском, Деснянском, Шевченковском, Соломенском, Святошинском районах.