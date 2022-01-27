Четверо погибших и один ранен: в Днепре солдат-срочник расстрелял сослуживцев

Молодому человеку — 20 лет.

Ночная стрельба произошла в Днепре на ЮМЗ.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 27 января.

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Отмечается, что 20-летний солдат-срочник открыл огонь по находившимся в караульном помещении сослуживцам. По сообщению ресурса "Информатор" погибли четыре человека. Один получил ранение. Всего там находились 22 солдата. Двое из них выбежали на улицу и вызвали полицию и скорую.

Военный все еще находится на территории завода ЮМЗ. Завод оцеплен периметром экипажами патрульной полиции. Люди, приехавшие на смену, не могут пройти на завод, потому что завод полностью перекрыт.

Корреспонденты ТСН выясняют подробности. Больше информации в следующих выпусках.

В центре Киева во вторник, 25 января, напротив Софии возле здания СБУ после обеда произошло столкновение между группой людей. Впоследствии один из мужчин выхватил автоматическое оружие и стал стрелять. Как рассказали в полиции, вооруженный мужчина – представитель частной охранной фирмы. Приехал на вызов в учреждение, где размещается обменник. Сюда пришла общественная организация, которая говорит, борется против коррупции. Хотели зайти, наклеили наклейки, а работники вызвали охрану. Произошла схватка.

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